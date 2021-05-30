Поделил 30 миллионов фунтов: раскрыты подробности завещания принца Филиппа

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021-го на 100-м году жизни. Спустя почти два месяца в прессе заговорили о завещании супруга королевы Великобритании. Например, журналисты узнали, что большая часть имущества герцога Эдинбургского досталась Елизавете II.
Также принц Филипп, состояние которого на момент смерти составляло 30 миллионов фунтов стерлингов, передал щедрое вознаграждение своим помощникам – личному секретарю Арчи Миллер Бейкуэлл, пажу Уильяму Хендерсону и камердинеру Стивену Ньедожадло.
Согласно завещанию, дети принца Филиппа (принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард) могут брать "все что захотят" из его богатой книжной коллекции. Своей младшей внучке Луизе герцог Эдинбургский оставил пони и повозку для драйвинга. Этим хобби девочка занялась благодаря дедушке.
Также представители СМИ выяснили, что значительная сумма денежных средств принца Филиппа досталась его внукам – принцам Уильяму и Гарри. Обсуждая эту часть завещания, инсайдер издания Mirror отметил, что супруг Елизаветы II был весьма справедливым и уравновешенным человеком, который не стал бы наказывать своего внука за плохое поведение (вероятно, имеется в виду переезд Гарри и его супруги Меган Маркл в США и скандал, который возник в королевской семье из-за этого).
Официальный представитель Букингемского дворца отказывается подтверждать информацию, которую узнали журналисты о завещании. Документ, в котором принц Филипп поделил свое имущество между близкими ему людьми, не станут предавать огласке, отметили в резиденции королевы.
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УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Мечты УЭФа.....
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения