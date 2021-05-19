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Шоу-бизнес
Еще одна смерть в королевском дворце: Елизавета II сокрушена

Еще одна смерть в королевском дворце: Елизавета II сокрушена

95-летняя королева Великобритании потеряла еще одного близкого. На этот раз ее горю нет предела.
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Елизавета II после смерти 99-летнего мужа, принца Филиппа, почти не выходит из дворца и держит траур, хотя с момента трагедии прошел уже месяц. Теперь ее настигло новое горе.

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Умер член семьи, любимец дорги. Это пятимесячный щенок королевы. От потери Елизавета не находит себе места, ведь она заядлая любительница собак с самого детства.

Стоит отметить, что собачку подарили Елизавете как раз тогда, когда принц Филипп серьезно заболел и лег в больницу в марте этого года. Щенок по кличке Фергюс был для нее единственным утешением.

Собаки дорги — порода, специально выведенная в Букингемском дворце в результате скрещивания вельш-корги пемброк и таксы. Щенку дали кличку в память о покойном дядюшке королевы Елизаветы, который умер еще пр французском Лосе во время Первой мировой.

Елизавета сокрушена из-за потери собачки. Приближенный ко двору источник сообщил британским СМИ, что королева опустошена от боли. Кажется, ее не может утешить даже новость о скором прибавлении в семействе.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что внучка королевы Беатрис, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного аристократа, ждет ребенка. малыш появится на свет уже осенью.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 19:47 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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Да, печалька... У меня тоже утрата. Умер мой любимый белый слон!)))
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