Еще одна смерть в королевском дворце: Елизавета II сокрушена

Елизавета II после смерти 99-летнего мужа, принца Филиппа, почти не выходит из дворца и держит траур, хотя с момента трагедии прошел уже месяц. Теперь ее настигло новое горе.
Умер член семьи, любимец дорги. Это пятимесячный щенок королевы. От потери Елизавета не находит себе места, ведь она заядлая любительница собак с самого детства.
Стоит отметить, что собачку подарили Елизавете как раз тогда, когда принц Филипп серьезно заболел и лег в больницу в марте этого года. Щенок по кличке Фергюс был для нее единственным утешением.
Собаки дорги — порода, специально выведенная в Букингемском дворце в результате скрещивания вельш-корги пемброк и таксы. Щенку дали кличку в память о покойном дядюшке королевы Елизаветы, который умер еще пр французском Лосе во время Первой мировой.
Елизавета сокрушена из-за потери собачки. Приближенный ко двору источник сообщил британским СМИ, что королева опустошена от боли. Кажется, ее не может утешить даже новость о скором прибавлении в семействе.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что внучка королевы Беатрис, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного аристократа, ждет ребенка. малыш появится на свет уже осенью.
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