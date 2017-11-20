История любви королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-летие со дня свадьбы. Они познакомились на одном из семейных приемов – Елизавете на тот момент было всего 13, а Филиппу 18. Высокий, статный курсант-моряк покорил Лилибет (так семья звала будущую королеву) с первого взгляда.
Несмотря на благородное происхождение, Филипп был беден и не представлял для Британской королевской семьи ровным счетом никакого интереса. Однако будущая королева считала иначе. 20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы. У королевской четы родились четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.
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