История любви королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-летие со дня свадьбы. Они познакомились на одном из семейных приемов – Елизавете на тот момент было всего 13, а Филиппу 18. Высокий, статный курсант-моряк покорил Лилибет (так семья звала будущую королеву) с первого взгляда.

Несмотря на благородное происхождение, Филипп был беден и не представлял для Британской королевской семьи ровным счетом никакого интереса. Однако будущая королева считала иначе. 20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы. У королевской четы родились четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.