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Ноя. 20, 2017
просмотры: 123

История любви королевы Елизаветы II

567

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-летие со дня свадьбы. Они познакомились на одном из семейных приемов – Елизавете на тот момент было всего 13, а Филиппу 18. Высокий, статный курсант-моряк покорил Лилибет (так семья звала будущую королеву)  с первого взгляда.

Несмотря на благородное происхождение, Филипп был беден и не представлял для Британской королевской семьи ровным счетом никакого интереса. Однако будущая королева считала иначе. 20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы. У королевской четы родились четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

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