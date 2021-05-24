В гроб вгоняют: Меган Маркл и принц Гарри довели королеву Елизавету

Замечание принца Гарри стало настоящим ударом для 95-летней королевы Елизаветы. Герцог Сассекский заявил, что его отец не умеет воспитывать детей.По его словам, принц Чарльз воспитывал своих сыновей так, как его самого воспитали родители. Исходя из этого у всех есть психологические травмы, которые им нанесли в детстве.
Это заявление оскорбило королеву Великобритании Елизавету II. Такими словами потомки просто вгоняют в гроб 95-летнюю монаршую особу. Стоит отметить, что это уже не первый удар, который в последнее время наносят ей отрекшиеся от монарших обязанностей Меган Маркл и принц Гарри. Герцогиня, которая ждет ребенка, не явилась на похороны мужа королевы принца Филиппа. После этого принц Гарри проигнорировал день рождения дорогой бабушки.
"Она глубоко расстроена тем, что сказал Гарри, в частности, его комментариями о воспитании принца Чарльза", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее "Дни.ру" писали о признании принца Гарри в употреблении алкоголя и сильнодействующих веществ. Во дворце принц чувствовал себя как в ловушке и даже обращался за профессиональной помощью к психологам.
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