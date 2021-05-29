"Постепенно женится": Харламов увлекся молодой спортсменкой

Гостья шоу Comedy Club заворожила Гарика Харламова. Юморист проникся симпатией к яркой девушке.

Горевать без Кристины Асмус комику пришлось недолго. Гарик Харламов беззастенчиво бросает пылкие взгляды в сторону молодых красавиц, рассчитывая обрести счастье на любовном фронте. Пока юморист не смог найти замену бывшей жене, но совсем скоро это может измениться.

Павел Воля определил, что в личной жизни разведенного шутника намечаются сдвиги. На шоу Cоmedy Club пришла 22-летняя баскетболистка Елизавета Шабанова, которая практически очаровала Гарика. Это заметили и зрители, сидящие в зале, и Павел Воля. "Смотрите, Харламов постепенно женится", — объявил юморист.

Экс-избранник Кристины Асмус не стал отнекиваться от слова коллеги. Он выдвинул пару юмористических реплик о росте 196-метровой девушки и завел разговор о том, как будет оказывать ей знаки внимания. Гарик Харламов решил, что может пригласить баскетолистку домой и дарить ей высокие розы.



Павел Воля начал склонять Елизавету Шабанову к роману с комиком и даже представил ее вниманию аргументы. Он пошутил о том, как легко завладеть ценным имуществом Гарика Харламова с помощью романтических отношений. "Три года живете — и у вас полдома", — выразился резидент Comedy Club, намекая на то, что Кристина Асмус получила долю в роскошном особняке бывшего мужа после развода.