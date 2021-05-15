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Шоу-бизнес
"Семь лет и все": Харламов потерял состояние из-за развода с Асмус

"Семь лет и все": Харламов потерял состояние из-за развода с Асмус

Юморист рассказал об итогах развода с Кристиной Асмус. Гарик Харламов оставил бывшей жене только половину роскошного особняка.
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Несколько месяцев назад россияне удивлялись щедрости Гарика Харламова: мужчина оставил бывшей жене и дочери элитную недвижимость, а сам остался ни с чем. Однако в истории с разделом имущества юмориста и Кристины Асмус появились новые подробности. Комик действительно съехал из роскошного особняка на Рублевке, но с юридической точки до сих пор владеет его половиной. Об этом Гарик Харламов сообщил россиянам в новом выпуске шоу Comedy Club.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Комик дал понять, что не доволен итогами развода с супругой. В шутливой манере он сравнил связь с Кристиной Асмус с посещением театра. "Мне опасно ходить в театр. Я походил вот семь лет и все. Полдома нафиг. Так все красиво начиналось", — выразился шоумен.

Гарик Харламов приобретал шикарный таунхаус в четыре этажа за 100 миллионов рублей. Кристина Асмус не раз публиковала в инстаграм-аккаунте снимки в элитных апартаментах. Интерьер жилища украшает помпезный декор в соответствии с запросами владельцев дома.

Напомним, Гарик Харламов развелся с супругой в 2020 году. При этом шоумен утверждал, что скандальная роль Кристины Асмус в фильме "Текст" к расставанию отношения не имеет. Тем не менее многие до сих пор считают, что комик не смог смириться с осуждением общества, поэтому и решил поставить в отношениях точку.

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Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 18:05 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Гость739942
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Когда жена нищебродка! Он же думал она за красоту его полюбила, в кино пропихнул, с нужными людьми познакомил , особняк построил и тут : он перестал физически нравиться , располнел и так далее. Ну-ну поверили . Рассказывала в одном платье 5 лет ходила , ну поимела она его , зато с предыдущей женой за вилки, ложки судился- бумеранг прилетел )
Евген
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Женьчик Понасенков сто , тысячу раз прав. Ничего не подписывайте при бракосочетании и разных там контрактах.
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