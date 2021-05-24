"Пора связать жизнь с ней": Харламов показал свою главную музу в важный день

Накануне Гарик Харламов отметил дни рождения троих важных людей.

В личном блоге артист опубликовал снимок своей музы – Ларисы Гузеевой. Накануне звезда праздновала свое 62-летие. Гарик Харламов регулярно выкладывает в своем блоге шутки с телеведущей, а также нередко ее парадирует. Актриса уже порядком устала от внимания резидента Comedy Club, однако он не собирается останавливаться.

В этот раз Гарик Харламов написал несколько трогательных слов в адрес звезды "Давай поженимся". "Хочу поздравить Ларису Андреевну Гузееву с днем рождения! Желаю здоровья и всего самого хорошего (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил юморист. Он добавил, что 23 мая также родились его бабушка и друг.

Поклонники в комментариях отметили, что артисту пора уже жениться на Ларисе Гузеевой, потому что они просто идеальная пара. Некоторые предложили резиденту Comedy Club заглянуть на передачу, ведь он теперь мужчина свободный, пора и личную жизнь налаживать.

"Гарик, давай поженимся", "Пожелать что. Пусть в следующей жизни... Вам родится в одном дворе и пусть она будет чуть моложе", "Тебе пора связать свою жизнь с ней Гарик", "У вас высокие отношения", "Когда уже заглянешь на передачу?", "Вот это любовь", "Гарик, хватит ржать над Гузеевой! Женись на ней", – написали в комментариях.