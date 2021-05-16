Звездная пара Воля и Утяшева впервые показали общественности детей

Искренние посты в социальных сетях тронули подписчиков известных родителей. Утяшева и Воля публично поздравили детей с днем рождения.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева официально заключили брак в 2021 году. За это время в семье родились двое детей: сын Роберт и дочь София. Однако открыто пара никогда не демонстрировала детей. На все светские вечеринки юморист и гимнастка приходили вдвоем, а сына и дочь предпочитали оставлять в тени.

Недавно Роберт отметил восьмой день рождения. Родители решили необычно поздравить ребенка и выложили в свои социальные сети милое видео, на котором видно лицо мальчишки. Утяшева подписала пост:

"Роберт, это счастье быть твоей мамой!! Наш боец за справедливость. Трогательный, добрый и самый любимый мальчишка".

Павел Воля, в свою очередь, отметил, что Роберт – уже настоящий мужчина, а также пожелал ребенку достигать поставленных целей.

"Мой лучший друг, с Днем рождения! Ты – большой молодец. У тебя так много дел и мыслей, интересов и открытий. Ты – мужчина", – трогательно написал юморист.

К тому недавно день рождения отметила и дочь звездных родителей София. Ей Утяшева и Воля также уделили внимание в своих блогах. Мама девочки опубликовала ролик с воспоминаниями и прокомментировала пост:

"К своим шести ты ставишь нас в тупик своим талантом, обаянием во всем! И это не просто «мамины сопли», это реально так! (Хотя я каждый твой день рождения на слезах)".

Павел Воля написал для дочери стихотворение и поблагодарил ее за то, что она выбрала именно их семью.







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