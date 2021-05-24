Тарасов и Костенко рассекретили пол будущего ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко не стали затягивать с гендер-пати и узнали, что ждут сына.

Недавно футболист и модель объявили о том, что в скором времени они станут родителями в третий раз. Срок беременности еще всего 15 недель, но пара решила уже триумфально объявить публике пол будущего ребенка. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили красивый тематический праздник, на котором они и сами узнали, что в скором времени у них родится сын.

Счастливый футболист испытал при этом настоящую бурю эмоцию: мужчина сел на корточки и обхватил голову руками. Напомним, что супруги уже воспитывают двоих дочерей – Милану и Еву, также у Тарасова есть еще одна дочь от первого брака, поэтому известие о сыне стало для мужчины особенно радостным. Прибавление в звездном семействе ожидается в середине осени – об этом сообщил "StarHit".

Ранее Костенко заявляла, что не торопится стать матерью в третий раз, ведь ее младшей дочери нет еще и года, однако планы, очевидно, изменились. Сейчас молодая мама чувствует себя хорошо, ей, наконец, удалось пережить токсикоз, который в третью беременность мучил женщину особенно сильно, после чего было решено устроить гендер-пати.

Напомним, что пара зарегистрировала свои отношения в начале 2018 года. После неудачного брака с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов мечтал о семейной идиллии, и, похоже, мечты футболиста стали явью.

