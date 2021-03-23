Разрисованный сын извел Яковлеву ревностью

Так, например, однажды творческий коллектив проекта стал свидетелем ужасного происшествия. На крышу павильона, в котором снимали сериал "Каменская", каким-то образом забрались дети. Кровля не выдержала – один из подростков провалился внутрь. Ребенок приземлился на декорации на глазах у шокированных киношников.
По словам Ильина, сначала они услышали пронзительный крик. "Смотрим, с 15-метровой высоты летит мальчишка", – вспомнил актер.
Первой на помощь ребенку бросилась Елена Яковлева. Актриса моментально взяла себя в руки. Мальчик был в сознании. Он просил не рассказывать родителям о происшествии. Вскоре на площадку приехали медики. Подростку оказали необходимую помощь. Андрей считает, что парня спасло настоящее чудо. Также артист восхитился молниеносной реакцией Яковлевой в экстремальной ситуации.
Андрей Ильин рассказал также, что сын Елены Яковлевой, Денис Шальных, который на момент начала съемок "Каменской" был еще ребенком, реагировал на него неожиданно негативно. Как оказалось, отпрыск актрисы дико ревновал мать к экранному мужу и изводил ее этим.
Ильин нашел объяснение сегодняшнему эпатажному образу Дениса. Напомним, Шальных покрыл все свое тело татуировками. Андрей считает, что нательные рисунки – это своеобразный вызов родительнице. Парень пытался что-то доказать своей яркой и успешной маме.
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