"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной

В эфире программы блогер рассказала о своих пластических операциях. В начале 2021 года девушка обратилась к хирургу, который помог ей избавиться от дефектов фигуры. По словам блогера, она лишь слегка подправила силуэт, так как есть места, в которых ей затруднительно похудеть.
Также Алана Мамаева рассказала о своих пластических операциях. Как отметила экс-жена футболиста, основное вмешательство было произведено в нос – она мечтала исправить небольшие дефекты. Алена Жигалова отметила, что, глядя на бывшую супругу Андрея Аршавина, становится страшно делать ринопластику.
Алана Мамаева подчеркнула, что нос у Алисы провалился не из-за пластических операций. Блогер добавила, что у той действительно серьезные проблемы со здоровьем, и виной всему аутоиммунное заболевание.
"Может быть, если было какое-то вмешательство хирургическое, это могло спровоцировать более активное развитие какого-то заболевания, но это точно не история про то, что ей плохо сделали нос", – заявила экс-жена футболиста.
Однако в пример Алена Жигалова привела Майкла Джексона, у которого также были проблемы с лицом из-за большого количества пластики. "Слушайте, когда у людей сифилис, нос тоже проваливается. Они оперировались?" – парировала Алана Мамаева. Девушка отметила, что аутоиммунные заболевания никак не связаны с хирургическим вмешательством.
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