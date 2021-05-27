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Шоу-бизнес
"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной

"Когда у людей сифилис, нос проваливается": сделано страшное заявление о здоровье Аршавиной

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала новой гостьей шоу "Алена, блин!".
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В эфире программы блогер рассказала о своих пластических операциях. В начале 2021 года девушка обратилась к хирургу, который помог ей избавиться от дефектов фигуры. По словам блогера, она лишь слегка подправила силуэт, так как есть места, в которых ей затруднительно похудеть.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Также Алана Мамаева рассказала о своих пластических операциях. Как отметила экс-жена футболиста, основное вмешательство было произведено в нос – она мечтала исправить небольшие дефекты. Алена Жигалова отметила, что, глядя на бывшую супругу Андрея Аршавина, становится страшно делать ринопластику.

Алана Мамаева подчеркнула, что нос у Алисы провалился не из-за пластических операций. Блогер добавила, что у той действительно серьезные проблемы со здоровьем, и виной всему аутоиммунное заболевание.

"Может быть, если было какое-то вмешательство хирургическое, это могло спровоцировать более активное развитие какого-то заболевания, но это точно не история про то, что ей плохо сделали нос", – заявила экс-жена футболиста.

Однако в пример Алена Жигалова привела Майкла Джексона, у которого также были проблемы с лицом из-за большого количества пластики. "Слушайте, когда у людей сифилис, нос тоже проваливается. Они оперировались?" – парировала Алана Мамаева. Девушка отметила, что аутоиммунные заболевания никак не связаны с хирургическим вмешательством.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 17:43 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Барановская увезла детей из России

комментарии

Ответить:

Гость757212
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Сейчас медицина лечит сифилис и не доводит до проверенных носов. Здесь ситуация в другом..
1

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