"У меня что-то екнуло": Мамаева рассекретила доложившего ей об измене мужа человека

Жена Павла Мамаева пролила свет на то, как она узнала об адюльтере. Спортсмен изменил жене со знойной молодой испанкой, находясь на сборах. Алана поведала, что ей написал незнакомец из этой страны в "Инстаграм".
Модель не сразу увидела сообщение испанца. Текст ей показался странным. "У меня что-то екнуло", – поделилась Алана Мамаева. Женщина интуитивно поняла, что что-то не так.
Супруга футболиста считает, что любовница Павла Мамаева как-то связана с этим таинственным незнакомцем. По мнению модели, мужчина чем-то обижен на девушку. Узнав об измене, Алана Мамаева сразу впала в истерику. Новость стала для нее шоком.
Модель написала спортсмену, чтобы между ними не было вранья. Пара договорилась об этом и при встрече неверный футболист во всем признался. Алана Мамаева отметила, что муж понял, что она его не простит.
Единственное, чего супруга спортсмена не смогла принять и понять – это почему Павел Мамаев не сказал ей о том, что охладел и его что-то не устраивает в их отношениях. Звездная пара пришла к выводу, что нужно развестись. Алана напомнила, что уже прощала мужа за измену, и во второй раз делать этого не намерена.
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