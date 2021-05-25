Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба

О болезни бывшей жены Андрея Аршавина стало известно несколько месяцев назад.

Из-за аутоиммунного заболевания Алиса Казьмина лишилась носа и, по ее словам, гниет заживо. Мать отметила, что у бывшей жены футболиста начали проявляться проблемы с ногами, она переживает, что дочь и вовсе лишится возможности ходить.

Алиса Казьмина уверена, что беды в ее жизни начались из-за порчи, которую на нее навела экс-свекровь. А вот пользователи Сети считают, что дело совсем не в этом. Народ предполагает, что подобным образом судьба наказывает Алису за то, что в свое время она увела Андрея Аршавина из семьи. Ради Казьминой футболист оставил беременную Барановскую.

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Мариам Циминтия уверена, что на самом деле все не совсем так. Как отметила ясновидящая, в судьбе Алисы нынешний год сам по себе решающий. "И у нее очень фатальная судьба. Прогнозы не очень хорошие", – заявила экстрасенс.

По словам Циминтия, на судьбе Казьминой было написано после 30 лет жить за границей, и если бы та уехала, ей бы удалось избежать проблем со здоровьем. Ясновидящая предостерегла экс-жену Андрея Аршавина: самым сложным в этом году для нее будет осенний период, однако не стоит опускать руки и сдаваться.

Как отметила экстрасенс, прогнозы действительно плачевные. По мнению Мириам Циминтия, высока вероятность, что в будущем больная увлечется религией и духовными практиками. Она предрекла Алисе Казьминой уход в монастырь.