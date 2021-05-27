Серябкину крепко приложили после нападок на старого Леонтьева

Слова Ольги Серябкиной о том, кому из артистов старой гвардии пора уйти на покой, вызвали большой резонанс среди ее коллег.

Ранее экс-солистка группы "Serebro" в ютуб-шоу "Ночной контакт" согласилась ответить на провокационный вопрос ведущего о том, каких трех артистов пора уже отправить на пенсию. Недолго подумав, исполнительница назвала фамилии Леонтьева, Расторгуева и Газманова. Впоследствии ей пришлось за это поплатиться: слова Ольги Серябкиной вызвали негодование представителей российского шоу-бизнеса.

О скандальном заявлении певицы высказались продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. Первый заявил, что самой Серябкиной никогда в жизни не собрать таких стадионов, какие собирали названные ей артисты. Пригожин уверен, что все перечисленные женщиной звезды, уже вошли в историю, кроме того, они до сих пор могут дать фору молодым исполнителям, как по форме, так и по содержанию. Продюсер подчеркнул, что артист может петь хоть до ста лет, если остается при этом в хорошей форме, и уж точно не Серябкиной отправлять кого-то на пенсию.

Поддержал возмущенного коллегу и Виктор Дробыш, который назвал слова экс-солистки "Serebro" нетактичными. Продюсер заявил, что исполнительница проявила неуважение к старшим коллегам, а такое поведение говорит лишь о низком качестве современных молодых исполнителей. Дробыш также согласился с тем, что Серябкина никогда не собирала таких концертных площадок, как те же Расторгуев, Газманов и Леонтьев, да и вряд ли когда-либо соберет – об этом сообщил "LIFE".

Ранее "Дни.ру" писали о том, какую характеристику Ольга Серябкина получила от астролога.