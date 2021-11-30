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Виктор Яковлевич Дробыш

композитор
Виктор Яковлевич Дробыш
  • Дата рождения: 27 июня 1966
  • Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Татьяна Дробыш
  • Дети: Лидия, Валерий, Ива, Даниил

Родился 27 июня 1966 года в Колпино в семье выходцев из Белоруссии. Учился в школе №467 в 1973-1981 годах. Окончил музыкальную школу, музыкальное училище, консерваторию имени Римского-Корсакова по классу фортепиано.

Играл на клавишных в коллективах "Союз" и "Санкт-Петербург - 2". Принимал участие в создании группы Lost and found, впоследствии переименованной в "Пушкинг".

В 1996 году работал в Германии, затем переехал в Финляндию, где создал дуэт Pets. Являлся вице-президентом российско-финской радиостанции Sputnik, петербургская студия которой позже стала "Радио Монте-Карло Петербург".

Немецкая звукозаписывающая компания Edel Records вручила Дробышу "Золотой диск" за композицию DaDiDam, исполненную дуэтом Pets. Песню "ДаДиДам" в 2002 году исполнила на русском языке Кристина Орбакайте, а "Розовый туман" на мотив Run Baby Run спела Валерия (2003 год, CD "Страна любви").

Настоящим хитом стала композиция All My Love, с которой Кристиной Орбакайте выступила на World Music Awards в Монте-Карло в мае 2002 года. Не менее популярна и "Любовь, которой больше нет" в исполнении Кристины Орбакайте и Авраама Руссо. Эта песня была отмечена национальной музыкальной наградой "Золотой граммофон" в 2002 году, а в декабре 2003-го Дробыш получил за нее премию "Песня года".

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"Сами виноваты!": Дробыш обвинил зрителей в плохом новогоднем контенте на ТВ

"Сами виноваты!": Дробыш обвинил зрителей в плохом новогоднем контенте на ТВ
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Виктор Дробыш знает множество неожиданных фактов о звездах отечественного шоу-бизнеса. Однако иногда публика не может оценить, насколько правдивы его высказывания. На этот раз продюсер пришел в студию к ведущей Иде Галич.

В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот

В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот
На днях стало известно об очень странных заявлениях Виктора Дробыша в сторону Филиппа Киркорова. Блогер Арина Феликс объяснила, что слова продюсера могут значить на самом деле. Не первый день поклонники пытаются понять, что происходит между Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем.

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Конфликт между Филиппом Киркоровым и продюсером не утихает. Виктор Дробыш раздраженно ответил обиженному на его слова певцу. Все началось с того, что король российской эстрады услышал интервью с продюсером, вышедшее в 2007 году.

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