Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

  • Дата рождения: 27 июня 1966
  • Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Татьяна Дробыш
  • Дети: Лидия, Валерий, Ива, Даниил

Родился 27 июня 1966 года в Колпино в семье выходцев из Белоруссии. Учился в школе №467 в 1973-1981 годах. Окончил музыкальную школу, музыкальное училище, консерваторию имени Римского-Корсакова по классу фортепиано.

Играл на клавишных в коллективах "Союз" и "Санкт-Петербург - 2". Принимал участие в создании группы Lost and found, впоследствии переименованной в "Пушкинг".

В 1996 году работал в Германии, затем переехал в Финляндию, где создал дуэт Pets. Являлся вице-президентом российско-финской радиостанции Sputnik, петербургская студия которой позже стала "Радио Монте-Карло Петербург".

Немецкая звукозаписывающая компания Edel Records вручила Дробышу "Золотой диск" за композицию DaDiDam, исполненную дуэтом Pets. Песню "ДаДиДам" в 2002 году исполнила на русском языке Кристина Орбакайте, а "Розовый туман" на мотив Run Baby Run спела Валерия (2003 год, CD "Страна любви").

Настоящим хитом стала композиция All My Love, с которой Кристиной Орбакайте выступила на World Music Awards в Монте-Карло в мае 2002 года. Не менее популярна и "Любовь, которой больше нет" в исполнении Кристины Орбакайте и Авраама Руссо. Эта песня была отмечена национальной музыкальной наградой "Золотой граммофон" в 2002 году, а в декабре 2003-го Дробыш получил за нее премию "Песня года".

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