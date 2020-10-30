Ольга Серябкина впервые показала мужа

Возлюбленным Ольги Серябкиной является 32-летний Георгий Начкебия. По словам певицы, ее избранник – не медийный человек. Однако с шоу-бизнесом он все-таки был связан.
До определенного момента Георгий являлся концертным директором Ольги и сотрудником лейбла Максима Фадеева MALFA. Также известно, что Начкебия – сын грузинского предпринимателя. Перед свадьбой Серябкина постаралась удалить всю информацию о возлюбленном из Сети.
На свадебной церемонии в маленьком альпийском городке в Австрии присутствовали лишь самые близкие влюбленных. Эта страна – вторая родина Георгия.
Фотографии, на которых Серябкина и Начкебия позируют в свадебных нарядах на природе, появились в инстаграм-аккаунте певицы. На кадрах поклонники смогли разглядеть внешность возлюбленного экс-участницы группы Serebro: бородатый брюнет чуть выше избранницы.
Под снимками Серябкина написала: "Я счастлива". Поклонники, шокированные неожиданным событием в личной жизни певицы, принялись поздравлять ее. "Самая красивая невеста!", "У меня глаза по пять копеек", "Это случилось! Я так рада за тебя", – написали пользователи Сети.
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