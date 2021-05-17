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Шоу-бизнес
"Сидела на мне": популярный певец откровенно о контакте с Серябкиной

"Сидела на мне": популярный певец откровенно о контакте с Серябкиной

Солист группы "Хлеб" похвастался тесной связью с певицей Ольгой Серябкиной.
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Солисты группы "Хлеб" Денис Кукояка когда-то работал с коллективом SEREBRO, в котором на тот момент выступала певица Ольга Серябкина. Три года назад группы выпустили совместную песню со скандальным названием "На лицо". Как выяснилось, у клипа интересная история.

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Кукояка рассказал, как пришел в лейбл MALFA. Задачей было сделать так, чтобы кто-то из звезд сел на лицо каждого из участников группы. При этом кандидатов на перфоманс было несколько – Олег Майами или солистки группы SEREBRO. Один из участников группы "Хлеб" выбрал Майами, другие предпочли певиц.

Кукояка признался, что все участники были женатые, но имели ничего против такого интимного момента, ведь все это делалось ради денег.

"На мне сидела Серябкина. А кто раньше не дрочил на Олю?!" — томно вспомнил Денис Кукояка.

Напомним, год назад группа музыкального продюсера Максима Фадеева SEREBRO прекратила свое существование. Ольга Серябкина ушла из группы еще в 2019-м. Сегодня она выступает сольно.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что 36-летняя Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее супругом стал непубличный мужчина по имени Георгий. Недавно в Сети появились фотографии избранника певицы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 15:35 Источник: "ДаДа-НетНет" • Требует проверки
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