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Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочь Брежневой застыдилась откровенных снимков

Повзрослевшая дочь Брежневой застыдилась откровенных снимков

Вера Брежнева наградила свою дочь Соню прекрасной фигурой, которой та не постеснялась похвастаться перед публикой.
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Несколько дней назад 20-летняя Соня Киперман поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм" провокационными снимками. Светловолосая красавица предстала перед публикой в распахнутой рубашке, под которой виднелось нижнее белье с полупрозрачном лифом. Приняв соблазнительную позу, наследница Веры Брежневой доказала, что она давно не ребенок и ей есть, что показать.

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Спустя пару дней Соня, очевидно, одумалась или даже застыдилась слишком откровенных кадров: снимки исчезли из аккаунта звездной наследницы. Однако провокационные фото уже успели разойтись по Интернету, поэтому окончательно удалить жаркий контент девушке не удалось – об этом сообщил портал LIFE.

Как отреагировала на такую фотосессию Вера Брежнева, неизвестно. Певица и сама не раз демонстрировала фанатам свою великолепную фигуру. Очевидно, мать и дочь тесно общаются, но видятся довольно редко, так как Соня живет в Америке, где учится и строит карьеру модели. Девушка является дочерью бизнесмена Виталия Войченко, с которым Брежнева жила в гражданском браке.

В марте этого года старшей наследнице певицы исполнилось 20 лет. Тогда расчувствовавшаяся Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательными воспоминаниями о рождении дочки, которое стало для женщины первым осознанным счастьем в жизни.

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Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 13:41 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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