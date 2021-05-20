Вера Брежнева шокировала фанатов образом уборщицы

Вера Брежнева продемонстрировала поклонникам необычный образ, которому сама же дала исчерпывающее название.

Супруга Константина Меладзе любит примерять на себя новые образы. Накануне она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта селфи с новой прической. Звезда запечатлела себя в черном спортивном костюме и с пышным каре на голове. Сама Вера Брежнева подписала кадр двумя словами: "уборщица Верочка".

Фанаты певицы очень удивились, но догадались, что красавица-блондинка просто примерила новый парик, так как за ее спиной был замечен манекен в другом парике. При этом некоторые поклонники нашли, что каре с челкой делает певицу еще моложе, хотя она и без того выглядит отлично.

Напомним, что Вере Брежневой 39 лет и она является мамой двух дочерей от разных браков. При этом выглядит певица всегда шикарно. Она может смело похвастаться роскошной фигурой и копной красивых волос, поэтому парики нужны знаменитости лишь для забавы.

Сейчас Брежнева наслаждается отдыхом с семьей в Италии. Это можно понять по обрывочным кадрам в соцсетях. Певица предпочитает не распространяться о своей личной жизни, оберегает от излишнего внимания публики своих дочерей и даже фото с знаменитым мужем публикует довольно редко.

Напомним, что недавно Вера Брежнева все же опубликовала фото с Константином Меладзе, показав, как просто и душевно они отметили день рождения композитора.