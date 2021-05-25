"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потреблялась помощь психотерапевта

22 мая состоялся финал "Евровидения-2021". Манижа заняла девятое место.

Певица пришла в программу к Ивану Урганту и поделилась впечатлениями. Она рассказала, что до сих пор не может расслабиться и осознать, что все закончилось. Знаменитость пожаловалась на проблемы со сном. Раньше она не думала, что нервное напряжение не может быть таким сильным. Артистка рассказала, что накануне проснулась посреди ночи с мыслью о том, что проспала репетицию номера. Она посмеялась сама над собой и спросила у ведущего, нет ли у него номера хорошего психотерапевта.

Манижа подчеркнула, что за кадром остался достаточно жесткий карантин и непростые условия для общения с людьми. Однако познакомиться с победителями "Евровидения", итальянской группой Måneskin, ей все-таки удалось.

Однажды коллектив позвал ее к себе, но дальнейшие события предугадать было сложно. Кажущиеся крайне эмоциональными артисты всю встречу стояли с каменными лицами и смотрели на представительницу от России. Чтобы прервать неловкое молчание она предложила спеть им. Выражения лиц исполнителей не изменились, но позднее они опубликовали в соцсетях все видео с ней и подписали, что она невероятная. Что произошло – для звезды остается загадкой.

Среди личных фаворитов "Евровидения-2021" Манижа назвала Исландию, Литву и Швейцарию. Она рассказала, что ее собственный номер оказался для нее самым трогательным, так как за спиной, на экране, с ней были 200 русских женщин. Певица отметила, что каждый раз поворачивалась и говорила себе: "Только не плачь!".

