"Это они неправы!": Манижа сделала заявление после громкого провала

В субботу, 22 мая, состоялся финал "Евровидения". Манижа, представляющая Россию, заняла девятое место.

Сразу после конкурса певица делилась впечатлениями с корреспондентами. Она рассказала, что довольна собой и своим номером, потому что ей удалось донести свое послание до мира. В конце своей речи артистка расплакалась и поблагодарила всех неравнодушных.

Накануне певица вернулась в столицу. Ее встретили толпы поклонников и представителей прессы. Всем было невероятно интересно посмотреть на звезду и спросить, как она чувствует себя после такой напряженной работы. Манижа рассказала, что теперь самым ярким воспоминанием для нее стала встреча с "настоящей русской женщиной" в аэропорту. Она проверяла ее паспорт и сказала: "Это они неправы, а Вы все правильно сделали!". Событие восхитило исполнительницу.

Артистка призналась, что "Евровидение" навсегда оставило след в ее жизни. Там она обрела новых друзей и коллег, а также выступила на весь мир с посылом, который считает важным. Однако идти по стопам Сергея Лазарева и возвращаться за победой она не планирует.

Ко всеобщему удивлению, от повторного участия Манижа уже отказалась. Она сказала, что вернется на конкурс только в том случае, если ей предложат быть ведущей или сделать совместный креативный проект. Все остальное звезду не интересует.

