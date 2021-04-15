Нарастил: любовник Меган Фокс шокировал своим видом

Бойфренд Меган Фокс ужаснул модным трендом. Музыкант Machine Gun Kelly прибег к помощи специалистов.



Последнее веяние в мужском маникюре – оставлять длинным или наращивать ноготь на мизинце. Парень звезды Голливуда уже сходил в салон красоты. В Сети говорят, что рэпер Колсон Бэйкер прибег к наращиванию.

Вид молодого человека у многих фолловеров вызвал шок. Судя по всему, мода всячески украшать ногти окончательно входит в мужскую обыденность – сейчас пока только у звезд.

Отметим, что еще недавно многих приводил в ужас вид накрашенных цветным гелем-лаком ногтей у представителей сильного пола. Интересно, что раньше ноготь на мизинце отращивали масоны и аристократы, чтобы показать, что они не работают руками.

Кстати, даже великий Александр Пушкин носил длинный ноготь на мизинце. Позже модный среди аристократов тренд подхватили карточные шулеры, авторитеты и просто те, кто хотел почувствовать себя "крутым".

Отметим, что Меган Фокс старается соответствовать своему новому возлюбленному. Артистка хочет выглядеть стильно на фоне бойфренда-модника, но ее фэшн-эксперименты иногда оказываются провальными.

