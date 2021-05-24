"Ни к селу, ни к городу": провалившемуся Киркорову указали на место

В этом году Филипп Киркоров на "Евровидении" был наставником артистки из Молдовы Натальи Гордиенко.

В финале певица заняла 13-е место, и этим результатом поп-король оказался чрезвычайно доволен. Накануне в личном блоге он опубликовал благодарность своей подопечной. "Я рад, что в такой сложный год рядом была талантливая, отважная и обаятельная Наталья Гордиенко (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил Филипп Киркоров.

Певец рассказал, что подопечная смогла исполнить самую длинную ноту за 65-летнюю историю "Евровидения" – 17 секунд. Он пожелал артистке творческих успехов и поблагодарил за доверие.

В своем блоге поп-король опубликовал фотографию с Натальей Гордиенко, правда, поклонники не сразу узнали девушку. Некоторые отметили, что в номере, который подготовил Филипп Киркоров, уж слишком мало оригинальности. Участницу от Молдовы сравнили со Светланой Лободой. По мнению подписчиков, поп-король и его подопечная явно провалились.

"Зачем косить под Лободу? Неужели свое нельзя придумать", "Ничего нового. Костюм – как у всех, серебряные трусы с воротником и стразами. Песня – что-то средне от Лободы и Маруф. Не зашло, поэтому – 13", "Может она и хороший человек. Но энергии ноль, харизма не прет через экран. Понимаете, о чем я", "Вообще не понравилось, не срослось, голос, поставка. Еще высокий балл дали", "Вообще никак, и даже больше.. Скучно", "Не произвела впечатление... Ни голосом ни костюмом.. Длинная нота.. Ни к селу ни к городу.. Лишь бы чем то выделится", – написали в комментариях.