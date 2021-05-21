"Надоела как собака": разговоры о Пугачевой встали Киркорову поперек горла

Сергей Соседов подозревает, что Филиппу Киркорову давно надоели вопросы об Алле Пугачевой.

Отношения Примадонны и короля поп-музыки в последнее время вызывают повышенный интерес публики и, соответственно, прессы. Недавно Филипп Киркоров буквально взбесился из-за очередного вопроса относительно своей бывшей жены. Услышав имя экс-возлюбленной, певец изменился в лице и в гневе удалился. Музыкальный критик Сергей Соседов попытался объяснить, почему Алла Пугачева вызывает такую реакцию у экс-супруга, который раньше во всеуслышание заявлял о большой любви к ней.

Соседов сравнил Примадонну с горькой редькой и заявил, что она как собака надоела и ему самому и Филиппу Киркорову. По мнению критика, вопросы об Алле Борисовне стали неким издевательством над артистом. Он не хочет говорить о бывшей, поэтому и злится. Что касается общего прошлого супругов, то Соседов уверяет, что между ними не было никакой любви. А последняя ссора звезд, согласно слухам, произошла из-за Максима Галкина, который буквально потребовал от жены перестать общаться с бывшим.

В комментарии "Собеседнику" Соседов заявил, что не считает Пугачеву легендой. Ее слава давно прошла, но журналисты продолжают искусственно подогревать интерес к ее персоне. Сама Примадонна считает, что Соседов просто пиарится на ее имени, отзываясь о ней в столь негативном ключе. Однако он сам с этим не согласен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, публика заметила сходство между сыном Аллы Пугачевой и Филиппом Киркоровым.