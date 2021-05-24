Народ требует лишить принца Гарри и Меган Маркл всех титулов

Оказалось, что треть подданных Елизаветы II считают, что пару надо лишить всех титулов. Кроме того, более 50% британцев заявили, что уже устали от скандальных известий о принце Гарри с супругой и не хотят слышать новости о жизни четы.
Что касается личной жизни герцогов Сассекских, то 39% опрошенных осудили решение принца Гарри раскрыть детали своего детства и воспитания в нашумевшем интервью. Примерно столько же отметили, что им было интересно узнать подробности королевского закулисья.
Напомним, ранее муж Меган Маркл поведал американской журналистке Опре Уинфре о своих проблемах с алкоголем. Принц Гарри сказал, что таким образом старался заглушить боль после гибели матери – принцессы Дианы. Он сообщил, что за один день вливал в себя недельную дозу алкоголя.
Также супруг Меган Маркл говорил о том, что во дворце чувствовал себя как в ловушке и даже обращался за профессиональной помощью к психологам. Кроме того, принц Гарри признался, что решение покинуть королевский двор далось ему непросто
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Смех или грех?
Муж стал выпивать
СССР
Криптюшки
Китайский и арабский
А вы встречали абьюзеров?