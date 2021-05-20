Меган Маркл и принц Гарри получили смачный плевок в важный день

Королевская семья не поздравила Меган Маркл и принца Гарри с годовщиной свадьбы.

Герцоги Сассекские с самого начала своей семейной жизни были как будто не в почете у королевской семьи. Покойный принц Филипп негативно относился к американской актрисе и к выбору своего внука. Меган Маркл постоянно преследовали неудачи и скандалы в Букингемском дворце.

Теперь у пары светская жизнь, не обремененная королевскими обязанностями. Однако недоброжелательное отношение к ним все равно дает о себе знать.

На этот раз королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы герцогов Сассекских. Все монаршие аккаунты в соцсетях молчат, хотя обычно там публикуются сообщения о тех или иных праздничных датах в семье. Например, накануне официальный аккаунт Букингемского дворца в "Инстаграм" сообщал, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская и ее супруг ждут ребенка.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились три года назад. С тех пор их имена не сходят с первых страниц газет со скандальными заголовками. Герцоги успели бросить королеву Елизавету и уехать из Великобритании, у них родился сын и скоро появится еще один малыш. Ситуация с игнорированием их годовщины напоминает общественности бойкот.