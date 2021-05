"Молчание и пренебрежение": королевская семья проигнорировала мольбы о помощи наркозависимого принца Гарри

Принц Гарри страдал о пагубных пристрастий. Он просил помощи у семьи, но его игнорировали.

Герцог Сассекский стал героем одного из эпизодов документального сериала The Me You Can’t See ("Тот я, которого ты не видишь"). Принц Гарри рассказал телеведущей Опре Уинфри, что в прошлом был зависим от спиртного и запрещенных веществ. Кроме того, у внука королевы были проблемы с психическим здоровьем.

Принц ощущал себя во дворце как в ловушке. Гарри много раз обращался за помощью к августейшим родственникам. Семья игнорировала проблемы монаршего отпрыска. "Молчание и пренебрежение", – так описал ситуацию герцог.

Принц Гарри признался, что решение покинуть королевский двор и сложить с себя полномочия далось ему непросто. Четыре года внук Елизаветы II и его жена, экс-актриса Меган Маркл, пытались насладить отношения с монаршей семьей. Пара дела все возможное, чтобы просто жить рядом и выполнять свою работу. Меган, как отметил Гарри, все это время очень страдала.

В какой-то момент герцогу Сассекскому показалось, что история, в которой оказалась его мать принцесса Диана незадолго до кончины, повторяется. Гарри отметил, что его родительницу травили до тех пор, пока она не погибла. Леди Ди гнобили из-за того, что она встречалась с человеком другой расы. Потеряв мать, принц Гарри боится лишиться еще и жены.

Внук королевы считает, что в случае его матери роковую роль сыграли СМИ. Принц Гарри уверен, что масс-медиа также виновны в травле его супруги.