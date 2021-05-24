"Что за разврат в таком-то возрасте?": Долина возмутила россиян своим поведением

65-летняя исполнительница продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте ролик, который некоторые посчитали неуместной. В фотосессии Лариса Долина, судя по всему, "сыграла роль" капризной куклы.
Звезда села на пол, уставленный многочисленными парами обуви всех форм и цветов. Поклонники восхитились необычному образу певицы. "Очень круто!", "Интересная фотосессия", – высказались подписчики.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал артистку. "Что за разврат в таком-то возрасте?", – возмутился один из фолловеров. Другие упрекнули знаменитость в том, что она все время критикует других, а сама позволяет себе подобную фотосессию в инфантильном образе.
Напомним, Лариса Долина сбросила 21 килограмм лишнего веса. Звезда очень гордится собой. Свой путь к стройности певица начала в популярной клинике, а затем долго формировала схему правильного питания. Поговаривают, что за советы по похудению артистка заплатила около миллиона. Теперь знаменитость радует поклонников образами в обтягивающих нарядах и собирает море комплиментов. А недавно состоялся концерт дивы в "Крокус Сити Холле".
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