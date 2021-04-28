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Шоу-бизнес
Показавшая все прелести Долина ошарашила россиян

Показавшая все прелести Долина ошарашила россиян

После долгой работы над своим телом Лариса Долина стала чувствовать себя уверенно. Теперь она не боится появляться на публике обнаженной.
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Недавно состоялся концерт дивы в "Крокус Сити Холле". За все время выступления звезда сменила несколько платьев. Однако одно из них особенно впечатлило зрителей.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Лариса Долина представила песню "Я люблю". Перед премьерой она облачилась в светло-голубое прозрачное мини-платье. Оно обнажило не только ноги артистки, но и нижнее белье. Свет софитов лишь подчеркнул все прелести фигуры исполнительницы, а смелый поступок не остался незамеченным. Некоторые пользователи раскритиковали певицу за излишнюю вульгарность, другие же лишний раз восхитились ее стройной фигурой.

Откровенные наряды заняли свое почетное место в гардеробе артистки после экстремального похудения. Не так давно Лариса Александровна избавилась от 21 килограмма, чем крайне гордится. Известно, что свой путь она начала в популярной клинике, а затем долго формировала схему правильного питания.

СМИ сообщают, что за советы по похудению артистка заплатила около миллиона рублей. Однако никто не осуждает Ларису Долину за этот шаг, так как ее внешность и правда кардинально изменилась. Не так давно она даже создала "Инстаграм" и теперь активно делится с поклонниками фотографиями и свежими новостями.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 13:27 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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