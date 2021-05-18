Помолодевшая Долина ошеломила россиян новой внешностью

На новом снимке, появившемся в Сети, похорошевшая Лариса Долина вызвала у поклонников полный восторг.

Вячеслав Манучаров опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с народной артисткой, сделанное в Кремле, на концерте, посвящённом 86-ой годовщине Московского Метрополитена. На фото 65-летняя певица запечатлена в коротком фиолетовом платье, и выглядит она при этом очень эффектно. Сам Манучаров назвал Ларису Долину невероятной, и с ним согласились его многочисленные подписчики.

Поклонники звезды оставили множество восторженных комментариев по поводу внешнего вида артистки:

"Удивляюсь вашей красоте, каждый год сияете" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Она действительно невероятная звезда!", "Долина Лариса, шикарно выглядит", "Мне кажется она с каждым годом только молодеет", "Как Долина хорошо выглядит, как всегда все идеально".



Ларису Долину уже не раз обвиняли в злоупотреблении пластическими операциями и чрезмерным ретушированием фото. Сама же звезда настаивает на том, что она просто сильно похудела, а свои фотографии делает при хорошем освещении – вот и весь секрет качественных снимков с идеальной внешностью.

Певица также подчеркивала, что ее внешний вид – это результат постоянного ухода за собой. Лариса Долина отмечала, что многие россиянки не любят работать над своей внешностью, поэтому и в ее успехи часто не верят.