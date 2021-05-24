"Фу, мерзость": Долина продемонстрировала скандальное "копытце"

Лариса Долина вызвала насмешки и осуждение фанатов за неудачный кадр, попавший в Сеть.

Накануне народная артистка опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором она позирует вместе в Александром Панайотовым. Певица рассказала поклонникам, что вместе с коллегой участвовала в телевизионной игре "Двое на миллион", которую ведет Павел Воля. Лариса Долина поделилась приятными эмоциями от встречи с обоими артистами, однако некоторые подписчики не разделили ее эйфории и быстро спустили звезду с небес на землю.

Фанатов неприятно удивил слишком модный образ 65-летней певицы. На игру Лариса Александровна пришла в джинсах и ярко-желтом жакете. Далеко не всем понравился такой лук звезды. Пользователи возмутились тем, как одели Долину и даже заметили у нее так называемое "верблюжье копытце", которое не подобает демонстрировать женщине в столь уважаемом возрасте.

Ранее в Сети был распространен некий флешмоб, в рамках которого женщины показывали свои фото в облегающей одежде. В месте соединения ног у них образовывалась складка, напоминающая по форме копытце. Таким образом, артистка, сама того не желая, стала участницей скандального флешмоба – об этом сообщило издание "Экспресс газета".

Однако надо отметить, что нашлись у Долиной и другие поклонники, у которых внешний вид певицы вызвал неподдельное восхищение и даже стремление стать на нее похожими.

Напомним, еще ранее Лариса Долина поразила россиян помолодевшим видом.