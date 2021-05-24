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Шоу-бизнес
"Не знаешь, как прожить": обнищавший народ дал под дых указавшей на больное Кудрявцевой

"Не знаешь, как прожить": обнищавший народ дал под дых указавшей на больное Кудрявцевой

Лера Кудрявцева в личном блоге подняла тему финансовых инвестиций и наткнулась на непонимание сограждан.
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Артистка заявила, что всегда умела зарабатывать, однако никогда не знала, что делать с деньгами, чтобы они приносили пассивный доход. По словам звезды, обычно она покупала недвижимость, однако в данном случае окупаемость невысока.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Как отметила Лера Кудрявцева, при правильном просчете можно построить капитал из стоимости чашки кофе в день. "Главное соблюдать правила и не гнаться за авантюрными историями (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

Правда, рассуждение на тему финансовой грамотности оказалось всего лишь рекламой, которая задела подписчиков звезды за живое. Простые россияне, доходы которых за коронавирусный год только упали, в штыки восприняли пост Леры Кудрявцевой. В комментариях пользователи Сети возмутились, отметив, что у людей нет проблемы с тем, куда вложить деньги, потому что главный вопрос – как заработать и на что прожить.

"Вот бы мне такие проблемы!", "Люди не знают куда деньги деть, а тут не знаешь как прожить, и на чем еще сэкономить, только на себе", "Лера, зачем вы это выкладываете? Развод людей на деньги, кто то ведь поверив вашей рекламе последние деньги им вложит", "У нас, извините, другие проблемы. Где их взять – вот проблема, так проблема", "Вот уж проблема! Некоторые думают, как растянуть з/п и дожить до следующей, а кто-то не знает куда вложить лишние и на что потратить", "Зачем это все говорить и выставлять на показ, когда половина России в нищете", – написали в комментариях.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 17:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялась Лера Кудрявцева

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