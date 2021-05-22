Не выдержала: Коллеги довели Кудрявцеву до рыданий на публике

Лера Кудрявцева получила яркое поздравление за кадром шоу "Звезды сошлись". Захватывающий сюрприз коллег заставил ее расплакаться.

19 мая телеведущая Лера Кудрявцева отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. По случаю этого знаменательного события для звездной блондинки устроили торжественную церемонию. Коллеги по шоу "Звезды сошлись" поздравили светскую львицу прямо на работе. Лере Кудрявцевой вручили корзину цветов, а также вынесли на площадку стол с подарками. Все происходящее сняли на камеру.

Знаменитость принимала повышенное внимание к своей личности под ликования и бурные аплодисменты окружающих. Когда Лера Кудрявцева подошла к столу, представляющем шампанское и большой эксклюзивный торт, на нее нахлынули эмоции. Звезда не смогла бороться с бушующими чувствами, поэтому разрыдалась на глазах у всех. "У меня нервы!" — объявила телеведущая.

Ролик, на котором зафиксирован процесс поздравления популярной блондинки, появился в инстаграм-аккаунте шоу "Звезды сошлись". Пользователи Сети присоединились к поздравлениям сотрудников канала "НТВ" и прокомментировали видео с Лерой Кудрявцевой. "Очень трогательно, браво!", "Как здорово! Какие молодцы, весь коллектив, класс! Лера красотка!", "Заслужила!", "Счастья, здоровья, любви и благополучия во всем", "Лера! Оставайтесь такой очаровательной, обаятельной и привлекательной! Всех благ", — выразились россияне.

