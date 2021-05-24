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Шоу-бизнес
Кудрявцева резко высказалась о затравленной дочери певицы Славы

Кудрявцева резко высказалась о затравленной дочери певицы Славы

Отважная блондинка Лера Кудрявцева вступилась за Славу и ее дочь Сашу.
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22-летней Александре Морозовой приходится регулярно сталкиваться с травлей в соцсетях. Подписчикам не дает покоя слава ее матери, поэтому девушка постоянно получает критику в свой адрес. Недовольство хейтеров вызывает буквально все: и внешность звездной наследницы, и ее желание петь, и жизнь ее родителей. Дочь Славы рассказала о травле в передаче "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". За девушку вступилась Лера Кудрявцева.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Знаменитая блондинка гневно заявила, что даже не знает, что бы она сделала за своего ребенка, окажись она на месте Славы. Сама певица тоже периодически вступает в споры с хейтерами, пытаясь дать отпор обидчиками дочери, однако это вызывает лишь еще больший негатив.

41-летняя Слава находится в близких отношениях со своей дочерью. Мать и дочь тесно общаются и даже вместе занимаются музыкальным творчеством. Саша учится не обращать внимания на злопыхателей и старается не читать негативные комментарии. Сейчас девушка заканчивает учебу и уже строит совместную жизнь с молодым человеком – об этом сообщил "СтарХит".

Что касается Леры Кудрявцевой, то ее дочь Маша еще слишком мала для соцсетей – телеведущая родила наследницу только в 2018 году и теперь старается уделять малышке все свое свободное время.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что за кадром шоу "Звезды сошлись" коллеги довели Леру Кудрявцеву до слез.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 09:53 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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