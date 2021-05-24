Кудрявцева резко высказалась о затравленной дочери певицы Славы

Отважная блондинка Лера Кудрявцева вступилась за Славу и ее дочь Сашу.

22-летней Александре Морозовой приходится регулярно сталкиваться с травлей в соцсетях. Подписчикам не дает покоя слава ее матери, поэтому девушка постоянно получает критику в свой адрес. Недовольство хейтеров вызывает буквально все: и внешность звездной наследницы, и ее желание петь, и жизнь ее родителей. Дочь Славы рассказала о травле в передаче "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". За девушку вступилась Лера Кудрявцева.

Знаменитая блондинка гневно заявила, что даже не знает, что бы она сделала за своего ребенка, окажись она на месте Славы. Сама певица тоже периодически вступает в споры с хейтерами, пытаясь дать отпор обидчиками дочери, однако это вызывает лишь еще больший негатив.

41-летняя Слава находится в близких отношениях со своей дочерью. Мать и дочь тесно общаются и даже вместе занимаются музыкальным творчеством. Саша учится не обращать внимания на злопыхателей и старается не читать негативные комментарии. Сейчас девушка заканчивает учебу и уже строит совместную жизнь с молодым человеком – об этом сообщил "СтарХит".

Что касается Леры Кудрявцевой, то ее дочь Маша еще слишком мала для соцсетей – телеведущая родила наследницу только в 2018 году и теперь старается уделять малышке все свое свободное время.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что за кадром шоу "Звезды сошлись" коллеги довели Леру Кудрявцеву до слез.