Гарик Харламов потерял дар речи из-за страшного горя

Во вторник 11 мая около 09:30 мск в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. В результате трагедии погибли восемь человек, еще 20 ранены. Шестеро детей находятся в реанимации.
Звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования семьям погибших. Юморист Гарик Харламов опубликовал полный боли и скорби текст в своем "Инстаграм". Он потерял дар речи от произошедшего.
"Казань. Гимназия 175. Просто ужас. Просто нет слов. Мои глубочайшие соболезнования родителям погибших детишек, родственникам погибших взрослых!" – написал Гарик Харламов.
Сейчас на территории, прилегающей к гимназии, где была открыта стрельба, проводится контртеррористическая операция. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
По данным пресс-службы президента Татарстана, стрелявший действовал в одиночку. Сейчас он задержан.
В связи с трагедией президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и поручил оказать семьям пострадавших всю необходимую помощь. По поручению главы государства в Казань были отправлены сотрудники МЧС и врачи.
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