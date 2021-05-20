"Мы ждем малыша": Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили радостную новость: они снова ждут ребенка.

Первый общий малыш появился у пары в конце 2018 года, девочку назвали Миланой. Не прошло и года, как влюбленные объявили, что снова ждут пополнение. Ева родилась в начале 2020-го. Как выяснилось, к концу 2021 года в семье будет уже три ребенка.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в соцсетях объявили о том, что вновь готовятся стать родителями. Пара опубликовала семейные снимки, на которых у модели заметен округлившийся живот. "Мы ждем малыша! Это такое счастье (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

Она отметила, что им с мужем неважно, кто родится – мальчик или девочка. Дмитрий Тарасов в своем инстаграм-аккаунте добавил, что уже любит этого малыша и ждет встречи с ним.

Поклонники пришли в восторг от новости. Они поздравили пару с грядущим пополнением и пожелали, чтобы на этот раз в семье появился мальчик. "Какие вы смелые! С двумя детьми погодками не просто-а вы еще на третьего практически сразу решились! Терпения вам!", "Я за вас очень, очень, очень рада вы хорошие родители!", "Надеюсь, что в этот раз мальчик будет", – написали в комментариях.

Напомним, в начале этого года Дмитрий Тарасов остался без работы. Футбольный клуб "Рубин", за который спортсмен играл всего лишь год, не стал продлевать с ним контракт, а новый ему не предложили. Теперь многодетный отец занимается продажей собственного курса в "Инстаграм". По словам футболиста, его гайд поможет построить счастливую семью.