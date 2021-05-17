Меган Маркл и принца Гарри призывают отказаться от монарших титулов

Недавнее высказывание принца Гарри о том, что традиции воспитания в королевской семье заставляют детей страдать и приносят им психологические проблемы стало резонансным. Приближенные к Елизавете II служащие приняли публичную речь герцога Сассекского в штыки. Как сообщает таблоид Mail, они порекомендовали Меган Маркл и принцу Гарри отвергнуть монаршие титулы, раз их не устраивают дворцовые устои и властные родственники.
"Герцог Сассекский уже долгое время подчеркивает, что он не имеет никаких отличий от остальных, и накинулся на ведомство, которое, как он сам сказал, нанесло ему сильную боль. Возникает все больше сторонников мнения о том, что если вам так неприятен этот орган государственного управления, вам не следует носить титулы", — выразился один из источников. По его словам, отказ от монарших привелегий будет идейно продолжать направление мыслей принца Гарри и Меган Маркл, которые отдалились от семьи.
Эту же позицию разделил другой выходец из близкого окружения королевы. "Им положено стать обычными Гарри и Меган. И если они опровергнут это, то должны растолковать, почему", — поделился инсайдер. Теперь Меган Маркл и принцу Гарри предстоит решить, как относиться к своим монаршим званиям герцога и герцогини.
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