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Шоу-бизнес
"Агрессор всегда на последнем месте!": Украина предложила пересмотреть правила "Евровидения" из-за России

"Агрессор всегда на последнем месте!": Украина предложила пересмотреть правила "Евровидения" из-за России

22 мая прошел финал "Евровидения-2021". Однако скандалы вокруг конкурса, видимо, только начинаются.
прочитано 527 раз

Все дело в том, что в этом году члены профессионального жюри России и Украины не дали конкурсантам друг от друга ни одного балла. На это сразу же обратили внимание все интересующиеся и принялись активно обсуждать в Сети. Некоторые посчитали, что оба номера не были выдающимися, о чем и говорят оценки. Другие же, в очередной раз, назвали конкурс крайне политизированным и подчеркнули, что дело совсем не в участниках.

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Теперь член профессионального жюри от Украины потребовал пересмотреть правила "Евровидения". Он убежден, что оценка "кого-либо, кто представляет страну-агрессора" – просто аморальна. "Агрессор всегда на последнем месте!" – заявил Игорь Кондратюк. Как сообщает Life.ru, он отметил, что вне политики может быть только музыка, а не исполнители, если у них имеются "мозги и честь".

Публика незамедлительно отреагировала на слова члена жюри. Некоторые посчитали его позицию не совсем корректной, другие же поддержали Кондратюка. Многие полагают, что подобные конкурсы должны исключать политический аспект во время подведения итогов, так как иначе теряется весь культурный смысл соревнования.

Напомним, в этом году Россию на "Евровидении" представляла артистка Манижа. Она исполнила песню о русских женщинах и заняла девятое место. Украинская группа Go_A оказалась на пятой позиции.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Автор: 24 мая 2021, 08:41 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Самые яркие участники "Евровидения-2021"

комментарии

Ответить:

Гость753001
Пожаловаться Ответить
Хохлы всё никак не угомонятся. Номер от Украины никакой просто. А плохому танцору, как говорят яйца мешают. Поэтому и гавкают на окружающих.
1

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