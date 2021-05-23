Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках

В Роттердаме состоялся финал 65-го конкурса песни "Евровидение".



Первое место на "Евровидении-2021" заняла рок-группа Måneskin, представившая Италию. Победу им принесла песня на родном языке – Zitti e buoni. Коллектив отличается провокационным поведением, нарядами и необычным названием, которое с датского переводится как "лунный свет" или "в неприглядном виде".

22-летний Дамиано Давид является фронтменом группы. Басистка – Виктория Де Анжелис, гитарист – Томас Раджи, а барабанщик – Итан Торкио. Виктория и Томас учились в одной школе. В 2015 году они решили создать группу: они нашли Дамиано и Итана и стали играть на улицах Рима.

Måneskin прославились на всю страну, когда приняли участие в шоу X Factor. В этом конкурсе они заняли второе место. В 2019-м коллектив отправился в тур. Они выступили в Лондоне, Мадриде, Париже, Цюрихе, Берне, Гамбурге, Мюнхене и других городах. Спустя год стало известно, что группа примет участие в "Евровидении-2021".

Выступая на европейском песенном конкурсе, Måneskin попали в неловкое положение. Участников группы заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Во время эфира зрители заметили, что один из музыкантов странно склонился над столиком в VIP-ложе. Люди подумали, что он нюхает.

Во время пресс-конференции участникам коллектива пришлось объяснять, чем они занимались. Оказалось, что музыканты смотрели под стол, потому что один из них разбил бокал. Дамиано Давид заявил, что в группе нет наркоманов.

"Евровидение" не было бы "Евровидением", если на нем случился гей-скандал. Когда Måneskin поднялись на сцену, чтобы забрать приз, от радости солист группы поцеловал в губы гитариста и барабанщика, а единственную девушку в коллективе он обделил таким вниманием. Теперь шокированная публика думает, что Дамиано гей.

Напомним, Россия также принимала участие в "Евровидении-2021". Манижа с песней Russian Woman заняла 9 место, набрав 204 балла.