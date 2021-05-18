Чехова поразила публику изменениями во внешности

Анфиса Чехова восхитила россиян фигурой в купальнике. Теледиву осыпали комплиментами.

Ведущая давно борется с лишним весом. И, судя по всему, ей это успешно удается. В своем инстаграм-аккаунте звезда выложила снимки с отдыха.

Анфиса Чехова с сыном Соломоном нежатся под жарким солнцем Мальдив. На пляже знаменитость похвасталась стройной и в то же время женственной фигурой в бикини. Поклонники не понимают, как теледиве удалось за короткое время так похудеть.

Больше всего фолловеров впечатлила тонкая талия артистки. "Это моя мечта", "Фигура – супер!", "Анфиса с каждым днем становится только прекраснее", "Королева", "Потрясающе невероятная", – прокомментировали снимки подписчики звезды.

Отметим, что телеведущая очень любит путешествовать. Так, зимой Анфиса Чехова уже побывала вместе со своим приятелем в ОАЭ. А уже в апреле актриса посетила США – Майами.

Примечательно, что о личной жизни теледива не рассказывает. Известно, что несколько лет назад она развелась с режиссером Гурамом Баблишвили и растит сына Соломона. Недавно ее экс-супруг вновь стал отцом. В его семье на свет появился мальчик.

