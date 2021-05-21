Кудрявцеву сняли во время страстного поцелуя с известным певцом

Вчера российская телеведущая Лера Кудрявцева отметила юбилей – 50 лет. В ее возраст сложно поверить, ведь выглядит звезда сногсшибательно. Ведущая "Секрета на миллион" может дать фору многим молодым коллегам.
В честь дня рождения многие коллеги по шоу-бизнесу решили преподнести Лере Кудрявцевой сюрприз и опубликовали в своих микроблогах поздравления. Певец Митя Фомин показал архивное фото, на котором пару застали в момент горячего поцелуя.
"Дорогая, ты прекрасна! Восхищаюсь и упиваюсь твоим шармом, профессионализмом, красотой! Будь счастлива!", – написал Митя Фомин в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Артист призвал фанатов засыпать Леру Кудрявцеву поздравлениями и теплыми пожеланиями.
Напомним, в день своего рождения Лера Кудрявцева раскрыла в шоу "Вечерний Ургант" многие свои секреты. Она призналась, что не чувствует свой возраст. Это и неудивительно, ведь и выглядит она не на 50.
Лера Кудрявцева – успешная журналистка, жена хоккеиста Игоря Макарова и мама маленькой девочки Маши и счастливая, даже страшно сказать, бабушка. К слову, она нетипичная бабушка. Ее внук родился, когда телеведущая была беременна. Кудрявцева отметила, что любит внука и маленькую дочь одинаково, как своих детей.
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