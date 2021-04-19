"Выносили друг другу мозги": Тарасов смешал с грязью брак с Бузовой

Бывший муж Ольги Бузовой высказался о своих прошлых отношениях с женщинами. Спортсмен противопоставил их нынешним.

Футболист разоткровенничался с поклонниками в сторис своего инстаграм-аккаунта. Сравнивая брак с поющей ведущей и моделью Анастасией Костенко, Дмитрий Тарасов выставил Ольгу Бузову в невыгодном свете.

Спортсмен дал понять, что их отношения были жуткими и токсичными. Игрок отметил, что в них они "выносили друг другу мозги". Были нередки ссоры, слезы и неверность. А чувства же он назвал всего лишь мимолетной страстью.

Зато семьей с Анастасией Костенко футболист доволен. По словам Дмитрия Тарасова, между ними есть уважение, любовь и свобода. Пара строит планы и воспитывает двоих дочерей. Кроме того, спортсмен похвастался прекрасным сексом с возлюбленной.

Напомним, Ольга Бузова со спортсменом прожили в браке пять лет. Дмитрий Тарасов говорил, что хотел детей от жены. Но ведущая шоу "Дом-2" была слишком занята карьерой. Их отношения походили на сериал: романтические периоды сменялись грязными ссорами.

Как писали "Дни.ру", звезда обвинила Дмитрия Тарасова в рукоприкладстве и изменах, а также в том, что он оставил ее без денег. Футболист же утверждал, что Ольга Бузова ему врала.