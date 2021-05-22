Совершил ошибку: Харламов оскорбил Нурмагомедова

Гарик Харламов неосторожно сказанными словами кинул камень в огород бойца.



Участник Comedy Club совершил ошибку в эфире своего шоу на телеканале ТНТ. В студию программы пришел фотограф дикой природы Сергей Горшков.

Гость продемонстрировала на передаче один из своих лучших снимков у дерева. Он объяснил, что это так называемом меточное дерево, к которому животные подходят и метят, чтобы познакомиться с самкой.

Такое дерево он назвал "таежный "Инстаграм". Гарик Харламов пошутил, что в том лесу, видимо, кто-то подписан на тигра. Также он отметил, что в России большинство подписаны на бревно.

Тогда соведущий комика Павел Воля поинтересовался, неужели его коллега подразумевает Хабиба Нурмагомедова. Понявший, что случайно оскорбил бойца, Гарик Харламов тут же поспешил исправить свою оплошность. "Почему? Бузову!", — ответил шоумен.

Но Павел Воля сказал на это, что больше всего подписчиков в "Инстаграм" у Нурмагомедова. Тогда Гарик Харламов попросил россиян срочно переподписаться на Ольгу Бузову. Отметим, у российского бойца более 28 миллионов фолловеров в соцсети, а у поющей ведущей на пять миллионов меньше.