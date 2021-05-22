"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте

Артистка отправилась в Белоруссию, где поучаствует в проекте "Х-Фактор" в роли наставницы. Ведущая сразу по прилете в соседнюю страну решила устроить себе отдых. Звезда обустроилась в коттедже неподалеку от реки.
Затем Ольга Бузова отправилась на прогулку по воде на яхте. Знаменитость так воодушевилась сменой места и переполнилась положительными эмоциями, что от избытка чувств решила обнажиться. Исполнительница приспустила брюки, выставив на камеру голую попу в стрингах.
Поклонники пришли в шок. Некоторые уверены, что после расставания с блогером Давидом Манукяном звезду "понесло", и столь смелые фото она публикует в поисках нового бойфренда. "Ты сколько там выпила?", "Поперло снова ее", "Когда-нибудь одетая бываешь?", – негодуют фолловеры.
Были те, кто предположил, что подобное поведение теледивы – реакция на новость о ближайшем пополнении в семье у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Отметим, что ранее Ольга Бузова обрушилась на хейтеров. Певица напомнила, что она делает, что хочет, и так будет всегда. Судя по всему, ее терпение лопнуло.
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