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Шоу-бизнес
"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте

"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте

В последнее время Ольга Бузова балует своих поклонников откровенными снимками. Но россияне считают, что певица переходит границы приличия.
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Артистка отправилась в Белоруссию, где поучаствует в проекте "Х-Фактор" в роли наставницы. Ведущая сразу по прилете в соседнюю страну решила устроить себе отдых. Звезда обустроилась в коттедже неподалеку от реки.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Затем Ольга Бузова отправилась на прогулку по воде на яхте. Знаменитость так воодушевилась сменой места и переполнилась положительными эмоциями, что от избытка чувств решила обнажиться. Исполнительница приспустила брюки, выставив на камеру голую попу в стрингах.

Поклонники пришли в шок. Некоторые уверены, что после расставания с блогером Давидом Манукяном звезду "понесло", и столь смелые фото она публикует в поисках нового бойфренда. "Ты сколько там выпила?", "Поперло снова ее", "Когда-нибудь одетая бываешь?", – негодуют фолловеры.

Были те, кто предположил, что подобное поведение теледивы – реакция на новость о ближайшем пополнении в семье у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Отметим, что ранее Ольга Бузова обрушилась на хейтеров. Певица напомнила, что она делает, что хочет, и так будет всегда. Судя по всему, ее терпение лопнуло.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 22:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость 13620
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На мой взгляд, должно быть унизительно российским медиа опускать себя на уровень дешевых публикаций, мусолящих псевдокультурные экскременты.
Если видите что- то очень похожее на <цензура>...о, если чувствуете запах <цензура>...на, если цвет соответствует <цензура>...ну, вовсе не обязательно пробовать это на вкус, чтобы убедиться, что это <цензура>...но....
Гость742889
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:)
Гость747420
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Что же бузова не занимается своим проектом на ТНТ, ведь ей сделали специальное шоу,где дебилка должна была вести одна, но видно не пошло ,,для таких дебилов, это сложно ,от неё прет тупость и как всегда неумение общаться с людьми,она считает что во всем права и никому не дает сказать и слова,но это показатель больной психики, шизику надо лечиться
Гость747420
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После такого стремления, показать развратное от себя,будут ещё отрицать,что это существо ,не была а бордели ,,от неё так и прет развратом, пошлятиной чему научилась в притоне, обслуживая клиентов , надо так повезти бабе из притона,что её приметил на порно странице , жирный депутат Митрофанов , а эта шалава , естественно стала обслуживать жирного борова, за его толстый кошелек Вот так вор депутат ,обокрал Россию, да ещё подсунул проститутку
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