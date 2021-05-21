Оскорбленная Бузова сбежала из Москвы

Ольга Бузова привыкла к постоянной критике и насмешкам. Но даже ее терпение лопнуло.

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова призналась подписчикам в четырех вещах. Во-первых, на снимке с почти обнажёнными и накачанными ягодицами не она, а "ее домработница". Во-вторых, Бузова напомнила, что она делает, что хочет, и так будет всегда. Очевидно, что поющую ведущую замучили надоедливые хейтеры.

Третье признание Ольги Бузовой касалось ее внешнего вида. Певица призналась, что с 13 лет прикладывает много сил ради того, чтобы хорошо выглядеть. Певица выразила надежду на то, что она и дальше намерена заниматься собой, чтобы в 50 лет выглядеть еще лучше. Напомним, сейчас Бузовой 35 лет.

Четвертое откровение заключалось в том, что она никогла не ретуширует свою фигуру. Иногда Ольга Бузова может чуть подправить изъяны на лице, но это только косметические моменты.

В пятой строке поющая ведущая задала прямолинейный вопрос, почему так бомбит некоторых ее подписчиков – из-за отсутствия у нее целлюлита или из-за того, что она делает что хочет.

После откровений Ольга Бузова заявила, что она психанула и улетела, правда, не уточнила, куда. Она предложила своим подписчикам угадать направление ее полета – Сочи, Ташкент и Пхукет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова в мужских трусах рассмешила россиян.