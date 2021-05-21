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Шоу-бизнес
Оскорбленная Бузова сбежала из Москвы

Оскорбленная Бузова сбежала из Москвы

Ольга Бузова привыкла к постоянной критике и насмешкам. Но даже ее терпение лопнуло.
прочитано 511 раз

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова призналась подписчикам в четырех вещах. Во-первых, на снимке с почти обнажёнными и накачанными ягодицами не она, а "ее домработница". Во-вторых, Бузова напомнила, что она делает, что хочет, и так будет всегда. Очевидно, что поющую ведущую замучили надоедливые хейтеры.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Третье признание Ольги Бузовой касалось ее внешнего вида. Певица призналась, что с 13 лет прикладывает много сил ради того, чтобы хорошо выглядеть. Певица выразила надежду на то, что она и дальше намерена заниматься собой, чтобы в 50 лет выглядеть еще лучше. Напомним, сейчас Бузовой 35 лет.

Четвертое откровение заключалось в том, что она никогла не ретуширует свою фигуру. Иногда Ольга Бузова может чуть подправить изъяны на лице, но это только косметические моменты.

В пятой строке поющая ведущая задала прямолинейный вопрос, почему так бомбит некоторых ее подписчиков – из-за отсутствия у нее целлюлита или из-за того, что она делает что хочет.

После откровений Ольга Бузова заявила, что она психанула и улетела, правда, не уточнила, куда. Она предложила своим подписчикам угадать направление ее полета – Сочи, Ташкент и Пхукет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова в мужских трусах рассмешила россиян.

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Фото:www.instagram.com/ buzova86/
Автор: 21 мая 2021, 16:05 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость747420
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СМЕШНО ДРУГОЕ Опять, как всегда, лепестки роз ,опять признание ,написанное ими ,а что то выдумать другое можно? Понятно,что таскать мешок лепестков не так тяжело, но все таки Тем более этот прием с лепестками ,уже заезженный вариант ,как бы кто то, так ждал Мужики разные, а фантазия у всех одна, как у пиар директора СМЕШНО Ждем вечером полюбившейся салют,пулять опять будет ,кто то ? смех да и только Вот так тупо врут ,новое выдумать лениво
Гость747420
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Что значит делать нечего ,нигде не задействована ,взяла и уехала И ПРАВДА лентяйка, что уже от безделья на стенку лезет и дурь пробивает А Белоруссия ещё пожалеет, что согласились на деньги, взяли Бузову на шоу ,будите плакать, как Авербух страшно жалел, что взял ТОЖЕ за деньги ,это чудовище ,уговорили ,взял ,но намыкался ,так будет и на белорусском шоу
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