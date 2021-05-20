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Шоу-бизнес
"В очень активном поиске": бесстыжая Бузова выставила зад напоказ

"В очень активном поиске": бесстыжая Бузова выставила зад напоказ

Ольга Бузова оголила ягодицы. Поклонники решили, что таким образом одинокая ведущая решила завлечь потенциальных женихов.
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Певица любит похвастаться стройной фигурой. На сей раз звезда выложила в "Инстаграм" пикантное фото своей практически обнаженной попы.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова позировала в спортивном боди спиной к камере. Снимок она подписала с иронией: "Тренеру привет". Фолловеры по-достоинству оценили упругую пятую точку знаменитости, но при этом и раскритиковали артистку.

Некоторые посчитали такой откровенный вид непристойным. "Это к чему? Уровень взрослой тетеньки?", "Вульгарно и пошло", "Папа и мама видят", "Когда падает рейтинг", – осудили россияне теледиву.

Другие предположили, что таким смелым способом Ольга Бузова ищет себе бойфренда. "Когда в очень активном поиске", "Это именно тот момент, когда человек остается самим собой, без противоположного пола... Оля, это слишком!", – высказались подписчики.

Напомним, Ольга Бузова рассталась с блогером и рэпером Давидом Манукяном в начале этого года. Звезда обвинила возлюбленного в изменах и агрессии. А недавно ведущая перенесла операцию. Диагноз певица пока не раскрыла, но пообещала сделать это, когда полностью восстановится.

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Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 17:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость747420
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Огромная ошибка ,Бузова своим оставшемся мизерным умом 🧠 думает завлечь мужчину можно попой,но это из прошлой жизни ,когда и правда выбирали клиенты в притоне , прост.. по этим местам ,осталась привычка
.
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Когда ума нет обычно выставляют попу.
Гость747420
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Как Бузову злит ,что у Тарасова опять будет ребенок ,уже не знает,как вывернуть себя наизнанку ,вот мол смотри ,как мне фотошопом сделали <цензура>, Да не смеши идиотка ,может быть и занимаешься спортом,но верится с огромным трудом ,столько пить ,утром не до физических упражнений ,а здесь понятно ,что фотошоп показываешь, это отчаянный крик души ,что пустота вокруг идиотки, а люди живут полноценной жизнью Вот и живи со своей попой ,которую всегда сделают фотошопом, лекало всегда наготове , спец по фотошопу набил руку, на этом месте бузовой
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