"В очень активном поиске": бесстыжая Бузова выставила зад напоказ

Ольга Бузова оголила ягодицы. Поклонники решили, что таким образом одинокая ведущая решила завлечь потенциальных женихов.

Певица любит похвастаться стройной фигурой. На сей раз звезда выложила в "Инстаграм" пикантное фото своей практически обнаженной попы.



Ольга Бузова позировала в спортивном боди спиной к камере. Снимок она подписала с иронией: "Тренеру привет". Фолловеры по-достоинству оценили упругую пятую точку знаменитости, но при этом и раскритиковали артистку.

Некоторые посчитали такой откровенный вид непристойным. "Это к чему? Уровень взрослой тетеньки?", "Вульгарно и пошло", "Папа и мама видят", "Когда падает рейтинг", – осудили россияне теледиву.

Другие предположили, что таким смелым способом Ольга Бузова ищет себе бойфренда. "Когда в очень активном поиске", "Это именно тот момент, когда человек остается самим собой, без противоположного пола... Оля, это слишком!", – высказались подписчики.

Напомним, Ольга Бузова рассталась с блогером и рэпером Давидом Манукяном в начале этого года. Звезда обвинила возлюбленного в изменах и агрессии. А недавно ведущая перенесла операцию. Диагноз певица пока не раскрыла, но пообещала сделать это, когда полностью восстановится.