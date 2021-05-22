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Шоу-бизнес
"Страшно потерять": принц Гарри боится за дальнейшую судьбу Маркл

"Страшно потерять": принц Гарри боится за дальнейшую судьбу Маркл

Принц Гарри очень тяжело пережил смерть матери и не готов потерять еще одну любимую женщину.
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В 12-летнем возрасте Гарри потерял мать, и это стало для мальчика настоящей трагедией. Много лет внук королевы пытался справиться со своим горем. Он искал поддержки у близких, но не находил ее в той мере, которая была ему необходима. Это привело принца Гарри к использованию запрещенных методов.

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Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

В документальном фильме "Тот я, которого ты не видишь" мужчина признался, что в возрасте около 20 лет он стал пробовать самостоятельно вылечить свою травму путем употребления алкоголя и запрещенных веществ. Королевский наследник осознает, что он стал "психически беспорядочным", и это вынудило его обратиться к психологу.

Когда душевное равновесие принца Гарри более-менее восстановилось, над ним навис новый удар – травля его супруги Меган Маркл. Как признавалась сама герцогиня, в какой-то момент ей было так плохо, что даже хотелось умереть. Муж старался оградить женщину от негатива, но получалось плохо, поэтому пара была вынуждена уехать. Гарри понял, что в его жизни повторяется ужасная история, ведь принцессу Диану затравили именно за отношения с представителем другой расы. Младший внук Елизаветы II боится за судьбу своей супруги и очень не хочет, чтобы "список продолжался" – об этом рассказало издание "StarHit".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что принц Гарри назвал виновников гибели своей матери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 04:36 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

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