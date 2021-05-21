"Наша мать погибла из-за этого": принц Гарри назвал виновников трагической смерти принцессы Дианы

Наследники принцессы Дианы раскритиковали корпорацию "Би-би-си". Их возмутили итоги расследования о нашумевшем интервью их родительницы журналисту Мартину Баширу.

В далеком 1995 году принцесса Диана впервые заявила об изменах принца Чарльза. Тогда она рассказала, что устала от постоянного присутствия еще одной женщины в их союзе. Через год возлюбленные развелись. В 1997 году принцесса погибла при не совсем очевидных обстоятельствах в автокатастрофе.

В прошлом году появилось расследование. Журналисты хотели выяснить, как интервью повлияло на отношения пары. В ходе изучения вопроса было отмечено, что Мартин Башир использовал поддельные документы, чтобы получить признание. Накануне корпорация "Би-би-си" подтвердила выводы. Выяснилось, что представитель прессы лгал и собственному начальству. Королевской семье были принесены официальные извинения.

Наследники легендарной принцессы высказали свои позиции относительно произошедшего. Они подчеркнули, что интервью могло повлиять на дальнейшие события, которые позднее привели к трагической гибели принцессы Дианы.

Принц Уильям заявил, что обманный ход журналиста повлиял не только на интервью, но и на отношения в семье. Позднее он якобы отразился и на здоровье матери герцога. Она испытывала необъяснимые страхи, а также страдала паранойей.

Принц Гарри полагает, что в смерти матери стоит винить всю культуру современных СМИ, которая призывает к эксплуатации публичных личностей. "Наша мать погибла из-за этого", – заявил он, подчеркнув, что общая политика медиа с 1997 года так и не поменялась.

