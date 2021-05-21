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Шоу-бизнес
"Наша мать погибла из-за этого": принц Гарри назвал виновников трагической смерти принцессы Дианы

"Наша мать погибла из-за этого": принц Гарри назвал виновников трагической смерти принцессы Дианы

Наследники принцессы Дианы раскритиковали корпорацию "Би-би-си". Их возмутили итоги расследования о нашумевшем интервью их родительницы журналисту Мартину Баширу.
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В далеком 1995 году принцесса Диана впервые заявила об изменах принца Чарльза. Тогда она рассказала, что устала от постоянного присутствия еще одной женщины в их союзе. Через год возлюбленные развелись. В 1997 году принцесса погибла при не совсем очевидных обстоятельствах в автокатастрофе.

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В прошлом году появилось расследование. Журналисты хотели выяснить, как интервью повлияло на отношения пары. В ходе изучения вопроса было отмечено, что Мартин Башир использовал поддельные документы, чтобы получить признание. Накануне корпорация "Би-би-си" подтвердила выводы. Выяснилось, что представитель прессы лгал и собственному начальству. Королевской семье были принесены официальные извинения.

Наследники легендарной принцессы высказали свои позиции относительно произошедшего. Они подчеркнули, что интервью могло повлиять на дальнейшие события, которые позднее привели к трагической гибели принцессы Дианы.

Принц Уильям заявил, что обманный ход журналиста повлиял не только на интервью, но и на отношения в семье. Позднее он якобы отразился и на здоровье матери герцога. Она испытывала необъяснимые страхи, а также страдала паранойей.

Принц Гарри полагает, что в смерти матери стоит винить всю культуру современных СМИ, которая призывает к эксплуатации публичных личностей. "Наша мать погибла из-за этого", – заявил он, подчеркнув, что общая политика медиа с 1997 года так и не поменялась.

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Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/ www.imago-images.de /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 15:50 Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

.
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Журналисты бывают хуже проституток.
Гость 13620
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Если бы сделали тест ДНК - вот и выяснилось бы, что рыжий является сыном рыжего конюха. Что бы лепетал этот рыжий подкаблучник?
Гость731848
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Этого рыжего дурачка Гарри ждет не лучшая участь,чем у его матери
Гость731848
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Чарльз всю жизнь любил лишь одну женщину, а у пустоголовая Диана меняла мужчин,как перчатки. И чего убиваться-то об этой стрекозе,которая легкомысленно проплясала свою жизнь.
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