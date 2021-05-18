"Перекрывается детородная функция": Бузову заподозрили в проблемах с беременностью

Экстрасенс высказал свое мнение о том, почему Ольга Бузова попала в больницу.

Поющая ведущая до сих пор не раскрыла поклонникам причину своей экстренной госпитализации в начале мая. Обеспокоенная публика продолжает строить догадки по этому поводу. Свое мнение о проблемах певицы высказала и экстрасенс Мариами Циминтия, которая предположила, что Ольга Бузова страдает от проблем по женской части.

Экстрасенс заявила, что из-за преобладания мужской энергии у знаменитости перекрывается репродуктивная функция, что губительно сказывается на организме звезды. Вероятно, именно проблемы с работой репродуктивных органов и привели Ольгу на больничную койку. По словам эксперта, проблемы по женской части сейчас у звезды в приоритете. Предположительно, еще несколько месяцев назад певица задумалась о зачатии, но у нее возникли большие трудности, в результате чего Бузова и попала на хирургический стол.

Также экстрасенс добавила, что исполнительница склонна к глубоким переживаниям и даже некоторой истерии, она испытывает большой стресс от работы и постоянно подвергается нападкам многочисленных хейтеров, что тоже выводит женщину из равновесия.

В беседе с изданием "Собеседник" экстрасенс добавила, что певице стоит вести здоровый образ жизни, а также постараться обуздать свою нервозность и впечатлительность. По словам эксперта, тяжелый период в личной жизни певицы продлится примерно до сорока лет, а вот в карьере в ближайшее время ее ждет большой успех.

Напомним, что ранее поклонники всполошились из-за излишней худобы восстанавливающейся после операции певицы. Ольга Бузова лишь недавно вышла из больницы и уже ведет очень активный образ жизни.