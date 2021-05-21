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Шоу-бизнес
"Украла у Давы": Бузова в огромных трусах рассмешила народ

"Украла у Давы": Бузова в огромных трусах рассмешила народ

Ольга Бузова активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Однако фото дивы не всегда приходятся по душе многочисленным подписчикам.
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Сегодня артистка опубликовала интимный кадр. На снимке она томно стоит в светлом нижнем белье на фоне хвойного леса. Певица рассказала поклонникам, что сегодня утро и правда было добрым для нее. Однако внимание пользователей привлек вовсе не этот факт.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Многие отметили, что трусы артистки крайне похожи на мужские. Они долго раздумывали о том, специально ли звезда провоцирует различные рассуждения на тему нового избранника или просто выбрала странный комплект. Самые внимательные сразу отметили, что не так давно Ольга Бузова снялась для рекламы бренда, а потому теперь везде появляется в их одежде.

"Мне одной кажется, что на ней мужские трусы?", "Трусы ее садовника", "Мужские и есть", "Какой-то мужской костюм", "И что красивого? Оля, ты уже ку-ку", "Когда себя хочешь больше, чем кого-либо", "Антона трусы и майка?", "Украла у Давы", "И она считает это белье красивым? Мужское", "Крутые семейные трусы", – высмеяли пользователи поющую ведущую.

Отметим, накануне Ольга Бузова пожаловалась на усталость и сообщила, что решила бросить все и улететь. В "историях" дива активно демонстрировала, как шикарно ее встречали в отеле.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 14:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость747420
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А где Бузова в трусах? пишут,а посмотреть где ? НО СМЕШНО ДРУГОЕ Опять, как всегда, лепестки роз ,опять признание ,написанное ими ,а что то выдумать другое можно? Понятно,что таскать мешок лепестков не так тяжело, но все таки Тем более этот прием с лепестками ,уже заезженный вариант ,как бы кто то, так ждал Мужики разные, а фантазия у всех одна, как у пиар директора СМЕШНО Ждем вечером полюбившейся салют,пулять опять будет ,кто то ? смех да и только Вот так тупо врут ,новое выдумать лениво
Гость747420
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Интересно от чего бузова ВСЁ время устает? Что всю неделю только шмотки на себя одевала и рекламировала ,а что ещё? Что опять попала на очередное шоу, в Белоруссии, так же ,как на шоу ледниковой, заплатили за присутствие ,вот и все ,эта идиотка в жюри ,не завидую тем кто будет вместе с ней ,рядом ,к ней долго надо привыкать ,ведь только она будет говорить,тупить,ржать Что делать ,вот только туда смогли устроить ,а больше это существо никому не нужна и опять не получилось, со своим шоу ,так громко рекламировали ,но нет не потянула уродина
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