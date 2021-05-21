"Украла у Давы": Бузова в огромных трусах рассмешила народ

Ольга Бузова активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Однако фото дивы не всегда приходятся по душе многочисленным подписчикам.

Сегодня артистка опубликовала интимный кадр. На снимке она томно стоит в светлом нижнем белье на фоне хвойного леса. Певица рассказала поклонникам, что сегодня утро и правда было добрым для нее. Однако внимание пользователей привлек вовсе не этот факт.

Многие отметили, что трусы артистки крайне похожи на мужские. Они долго раздумывали о том, специально ли звезда провоцирует различные рассуждения на тему нового избранника или просто выбрала странный комплект. Самые внимательные сразу отметили, что не так давно Ольга Бузова снялась для рекламы бренда, а потому теперь везде появляется в их одежде.

"Мне одной кажется, что на ней мужские трусы?", "Трусы ее садовника", "Мужские и есть", "Какой-то мужской костюм", "И что красивого? Оля, ты уже ку-ку", "Когда себя хочешь больше, чем кого-либо", "Антона трусы и майка?", "Украла у Давы", "И она считает это белье красивым? Мужское", "Крутые семейные трусы", – высмеяли пользователи поющую ведущую.

Отметим, накануне Ольга Бузова пожаловалась на усталость и сообщила, что решила бросить все и улететь. В "историях" дива активно демонстрировала, как шикарно ее встречали в отеле.